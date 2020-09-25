港超聯　迪布利戴帽　富力R＆F大勝登次席

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（25日）於小西灣運動場上演入球大戰，富力R&F靠迪布利個人大演帽子戲法，以5比2大勝復賽後成功破蛋的愉園，賽後全取3分的富力R&F，升上積分榜次席。

今仗開局愉園眾將繼續交出信心表現，多次推進到富力R&F半場，靠罰球及左路簡嘉亨的傳中，竄擾對手後防，再次有信心表現，但隨着富力R&F站穩陣腳，「快活谷」亦被迫退守本方半場。24分鐘，伊高沙托尼頭槌二傳，基奧雲尼殺入禁區面對門將左腳施射，但未能命中。4分鐘後再有林志堅禁區外推射，可惜射門斜出。35分鐘迪布利把握愉園後防控球失誤，推過屠俊翹之後射入，為富力R&F打開紀錄。領先的富力R&F得勢不饒人，42分鐘，伊高沙托尼右路送出妙傳，造就迪布利頭槌破門，半場前領先愉園2比0。

換邊後兩隊繼續上演入球騷，67分鐘，愉園潘沛軒右路傳中，換邊後換入的伍家揚車身「窩利」射破謝家榮「十指關」，為「快活谷」追至1比2，這球世界波亦成為愉園復賽後攻入的第一個入球。富力R&F好快就作出回應，75分鐘，林志堅帶球殺入禁區後推射得手，1分鐘後迪布利意猶未盡近門撞入，後者個人上演帽子戲法，富力R&F領先至4比1。

後防崩潰的愉園未言敗，82分鐘，下半場上陣的小將莫漢睿，一度為「快活谷」再追至4比2，但富力R&F靠守將杜度88分鐘的頭槌入球，最終鎖定5比2勝局，全取3分的富力R&F，賽後升上積分榜第二位。