希爾擊落火箭　行動回應「新生代平庸論」

奧蘇利雲在8月的世界桌球錦標賽中第六次贏得冠軍，當時他狠批年青球手水準業餘。他在英國時間周四（24日）晚出戰在英國舉行的歐洲大師賽，次圈對戰歐洲21歲以下冠軍希爾（Aaron Hill），火箭結果總局數輸4比5，爆冷出局。

18歲的愛爾蘭球手希爾開賽手風甚順，第一局一桿打出73分，連取頭兩局，並曾一度領先局數3比1，奧蘇利雲力挽狂瀾並反超局數至4比3，但他的對手希爾不願放棄，在關鍵時刻發揮穩定，連追兩局，以局數5比4力挫火箭，在第三圈與史提芬斯碰頭。

奧蘇利雲上月在世界桌球錦標賽16強擊敗丁俊暉後，批評年青球手不長進，實力平平無奇，甚至跟業餘選手無分別，即使他「讓一臂」仍有力打入世界頭50位。希爾表示自己牢牢地記住了這番話，並希望有朝一日能夠在奧蘇利雲面前證明他是錯的：「那段評論不時在我腦海中浮現，但我不擔心，我跟自己說：總有一天，我會證明給他看我能做到的事，而我覺得今天就是這一天了。」他笑指，他的電話賽後響過不停，信息多到相信要聖誕節才能全部回覆。

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