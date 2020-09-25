馬體會班主讚巴度美奧：佢係巴塞史上最佳

巴塞內亂觸發美斯離隊事件，搞出個大頭佛，會長巴度美奧成為眾矢之的，人人喊打，不過巴塞主要對手唔係咁睇，馬體會會長施里蘇接受訪問時稱，巴度美奧係巴塞史上最佳會長！

施里蘇表示：「巴度美奧係個好會長，佢係巴塞歷史最佳之一，佢會被載入史冊，佢真係一個好人嚟㗎。」呢段說話只係互相恭維，不過大家都知巴度美奧喺巴塞球迷心目中嘅「民望」有幾低，有人話施里蘇喺度講反話，係馬體會嘅暗黑兵法。

傳媒翻查紀錄，其實施里蘇同巴度美奧經常暗地裏交手，上季基沙文轉會事件，巴塞只係畀咗1.2億歐元就簽入該法國攻擊手，但馬體會嘅違約金係寫明要2億歐元。

直至近日，馬體會吼準巴塞棄用蘇亞雷斯嘅機會，乘機攞人，只須支付600萬歐元浮動獎金費用，簡直係賺凸，因此傳媒認為施里蘇抬舉巴度美奧，係講緊風涼話。

而且唔好忘記，2013至14球季，巴塞放走大衛韋拿過檔馬體會，最終該季馬體會力壓巴塞奪得西甲冠軍，今季阿蘇改投馬體會，會否又一次歷史重演？