「耶穌仔」受傷抖3周　曼城得番13個球員

力圖重奪英超冠寶座嘅曼城，開季即遇上極嚴重兵荒，巴西前鋒加比爾捷西斯日前證實小腿受傷，將會缺陣至少3個星期，曼城周日晚主場對李斯特城，只係得番13個一隊球員可以候命，領隊哥迪奧拿將會喺U23搵新人「填窿」。

阿根廷前鋒阿古路預計要養傷2個月下，加比爾捷西斯係曼城唯一前鋒，點知呢位巴西國腳上場聯賽受傷，巴西足總周六(26日)證實佢已退出下月國際賽，檢查發現佢小腿受傷，休息時間至少3個星期。除阿古路同加比爾捷西斯外，奧達文迪、貝拿度施華、辛真高同祖奧簡斯路都受傷，拿樸迪同根度簡就因早前確診新冠肺炎未能復出，曼城目前只有13個一隊球員可以候命。

哥迪奧拿表示：「我哋依家個環境，係只有13個球員下盡力去爭取贏波，呢個時間就輪到青訓系統發揮作用，我哋會視乎需要，畀機會有質素嘅球員加入。」其中一個將獲委以重用嘅新人，相信係17歲前鋒利姆戴納，佢喺周中聯賽盃處子上陣即有入波，喺阿古路同加比爾捷西斯打柴下，利姆戴納有機會再被委以重任。