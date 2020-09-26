今晚食飽飯　睇J神大鬧水晶宮

各位觀眾，大家好，歡迎收睇筍盤360，星期六英超前列大戰，2支開季全勝球隊正面交鋒，由水晶宮主場迎戰愛華頓。

愛華頓今季風頭強勁，占士洛迪古斯同卡維特利雲兩大攻擊手人氣爆燈，不過大家勿以為

愛華頓有前冇後，領隊安察洛堤向來重視防守，兩位名牌新兵，阿倫盧利奧同杜哥利均屬防守力強球員，今場作客必定先做好防務。

水晶宮近7次聯賽主場對愛華頓有6次總入球開2球或以下，今場細盤值博。

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 清水心跳 Vs 鹿島鹿角

香港開電視77台、有線661、601台

周六6:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周六7:30pm 英超 白禮頓 Vs 曼聯

Now621、611

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 愛華頓

Now621、611

周六10:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 侯爾斯卡

Now632

周六11:00pm 法甲 聖伊天 Vs 雷恩

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周六11:00pm 意甲 卡利亞里 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英超 西布朗 Vs 車路士

Now621、611

周日0:30am 西甲 艾爾切 Vs 皇家蘇斯達

ViuTV99台、Now632

周日2:45am 意甲 國際米蘭 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 皇家馬德里

Now632

周日7:00am 美職 紐約城 Vs FC辛辛那提

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台