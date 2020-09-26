力爭開齋！紅魔鬼強襲白禮頓

開咧戰輸波嘅曼聯，周六早場作客白禮頓，紅魔鬼領隊蘇斯克查飽受壓力，預料今場會強陣出擊，力求聯賽開齋搶3分，不過白禮頓愈踢愈順，連同盃賽已經3連勝，無論正選同副選都弗，加上兩軍近4次聯賽交手全開3球或以上，2.5球入球大咪錯過。（Now 621周六晚7時30分直播）

「海鷗」白禮頓英超首戰以1比3不敵車路士之後，踢咗2場英聯盃同1場聯賽，結果上仗聯賽作客紐卡素，憑法國前鋒馬奧比梅開二度，大勝「喜鵲」3比0。至於2場英聯盃第2圈同第3圈賽事，就分別以4比0大炒樸茨茅夫同以2比0擊敗普雷斯頓，挾住3連勝氣勢唔怕同曼聯對攻。

曼聯因上季有份踢歐霸延遲開咧，部分球員亦因為疫情同遲返球會報到影響備戰，結果上輪喺安東尼馬迪爾、拉舒福特、保羅普巴及波基斯費南迪斯等主力悉數在陣下，仍畀水晶宮以3比1擊倒。賽後領隊蘇斯克查飽受多方面壓力，唯一值得慶賀係新加盟嘅荷蘭中場雲迪碧克喺呢場破蛋，周中佢亦喺英聯盃正選上陣，帶領球隊以3比0擊敗盧頓過關，叫做暫時止血。

講實力，曼聯球員始終具備質素，周中英聯盃拉舒福特同格連活特亦後備上陣入波，預料佢哋今場會同雲迪碧克齊齊正選上陣，加埋「波費」同普巴，以超強中場線向白禮頓大門進襲，落力爭取聯賽首勝。既然兩軍近4次聯賽交手全開3球或以上，相信今場都會係大手交易，入球大值捧。