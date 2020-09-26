吳卓蔚完成隔離　正式簽約台中藍鯨

香港女足門將吳卓蔚(阿Mi)，抵台後完成14日檢疫及隔離，周六(26日)在台中藍鯨主教練呂桂花，以及門將教練張博翔的陪同下，阿Mi出席台中藍鯨簽約儀式，正式加盟這支台灣木蘭女子足球聯賽勁旅，她揚言將全力為球隊爭奪聯賽盃冠軍。

台中藍鯨於官方Facebook上全程直播加盟儀式過程，阿Mi簽約完畢之後，與球隊主教練呂桂花，一起展示兩件印有24號的台中藍鯨主客門將球衣。阿Mi接受訪問時，先以國語與台灣當地球迷打招呼：「我一定會盡全力，拼盃賽冠軍回來！Fighting！」其後阿Mi再轉用更熟悉的廣東話，感謝香港支持者的關注：「我多謝你哋一直以嚟嘅支持，好多心意我都收到啊，好開心咁多人支持我，我會Keep住呢團火，繼續努力落去。」阿Mi亦感謝新東家台中藍鯨在加盟過程中給予不少耐性，讓她在長時間等待後終於可以踏入球場，最後亦不忘多謝前球會愉園的幫助。

主教練呂桂花笑言今次吳卓蔚加盟，緣於「買球衣」一事，過程足以寫出一本書，她非常歡迎阿Mi來投，希望能夠一起努力，為球隊爭奪木蘭聯賽盃冠軍。今季台灣木蘭聯賽戰罷，台中藍鯨最終排名聯賽第2，成功打入木蘭聯賽盃4強，下場將會於10月31日，與台北熊讚及高雄陽信的勝方，爭奪決賽資格。