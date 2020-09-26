菁英盃　傑志決戰冠忠南區

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「菁英盃」決賽周日(27日)下午於將軍澳運動場一觸即發，A組1哥傑志會與B組首名冠忠南區，爭奪冠軍殊榮。賽事因疫情停擺後戰火重燃，兩軍陣容均有重大變動，意味雙方年輕球員要肩負更大責任，誓要上演一場名副其實的終極「菁英對決」。（on.cc東網周日下午3時直播）

今屆「菁英盃」受新冠疫情影響一直斷斷續續，分組賽於2月底完成之後，相隔近7個月後終於迎來決賽大戰。雙方陣容於賽事停擺期間皆有不少變動，其中「藍鳥」有費蘭度及林恩許先後出走，加維蘭、杜馬斯及何振廷等幾位新兵，皆不符合資格於決賽披甲，另外季中加盟的高美斯亦無緣倒戈。至於冠忠南區則有查維斯及狄卡奧等外援離隊，新加盟的佐佐木周和史提芬彭利拿，今場決賽同樣需要避戰。

曾於2017/18賽季成功問鼎「菁英盃」的傑志，最終以19分於A組脫穎而出，再度殺入決賽，其中陳晉一及畢頓等一眾小將絕對功不可沒。於傑志今屆首戰就斬獲入球的畢頓，坦言自己信心一場好過一場：「首戰對住理文我就有波入，跟住信心就慢慢變好。雖然覺得自己踢得唔錯，但仲有好多地方可以做得更好，周日大戰我已經準備好晒。」

朱志光平常心面對

傑志主教練朱志光，則寄語陣中小將要把握今次機會表現自己：「畀多些年青球員吸收下決賽經驗唔係壞事，自己帶領球隊前年都攞過菁英盃冠軍，但今個決賽會抱住一個好平常心態，希望陣中年青球員有好嘅表現。」作為本地球壇勁旅，傑志每季有盃捧被視為理所當然，但「朱Sir」就為期望降溫：「絕對唔會有壓力，我冇諗過呢啲，隊波表現好自然會有成績，過往幾季我都冇預設一定要攞咩盃，處理好隊波最重要。」

陳凱柏：體力有優勢

冠忠南區以4勝3和1負成績奪得B組第一位，首次晉身決賽，分組賽7次擔正的小將陳凱柏(Paco)，堪稱是隊中最搶鏡的年輕球員之一，個人職業生涯首次決賽就要對陣强敵傑志，Paco直言會以享受的心態面對：「雖然外界會睇好傑志比我地南區高一線，但係我地勝在有輪換同有多一日休息時間，希望可以係體力上攞番小小優勢，盡力享受成場比賽，打場好波比支持我同南區嘅球迷睇。」

主教練列文雖然執教冠忠南區不足半年，但即將有機會帶領球隊問鼎獎盃，他非常明白今次決賽對球會的重要性：「贏到今次冠軍，對球會同成個南區都有莫大意義。無論決賽結果係點，我哋都會繼續為球會嘅長遠發展努力。」曾效力傑志的列文，對「藍鳥」絕不陌生，他表示傑志是歷史悠久及值得尊重的球會，但不代表冠忠南區會因此改變備戰方針：「落到場都係11對11，我哋會戰至最後一分鐘。」

菁英盃分組賽積分表

A組

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 積分

1 冠忠南區 8 4 3 1 8 5 15

2 富力R&F 8 4 1 3 18 12 13

3 佳聯元朗 8 3 3 2 19 17 12

4 愉園 8 2 2 4 13 17 8

5 和富大埔 8 1 3 4 18 25 6

B組

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 積分

1 傑志 8 6 1 1 20 6 19

2 東方龍獅 8 5 1 2 14 5 16

3 香港飛馬 8 4 0 4 19 20 12

4 理文 8 2 1 5 17 22 7

5 標準流浪 8 1 1 6 10 27 4

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