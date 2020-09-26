吹咗完場仲有得射12碼　曼聯離奇攞3分

英超周六(26日)早場，首戰失利嘅曼聯憑哈利馬古尼、拉舒福特及波基斯費南迪斯建功，作客苦戰以3比2反勝白禮頓，打開今季勝利之門，不過「紅魔鬼」整體表現麻麻，個別球員不在狀態，球迷期待嘅魔性仲未返嚟。

曼聯今仗用番上季尾復賽開賽時嘅最佳陣容，但全隊表現慢熱，開賽9分鐘曼聯幾乎失守，白禮頓前場推進，李安度杜沙特禁區內無人看管施射省中柱。10分鐘後該比利時中場再有機會起腳，又射中另一條柱彈出，曼聯早段唔輸夠運。32分鐘曼聯終於有個似樣攻勢，格連活特接應拉舒福特傳中射入，可惜福仔越位在先食詐胡。

40分鐘曼聯終於頂唔住，拉爾拉拿分個靚波去右路，波基斯費南迪斯禁區內撞跌後上接應嘅蘭普堤，球證判罰12碼，馬奧比主射建功，白禮頓領先1比0。2分鐘後曼聯反擊，「波費」左路開罰球，尼曼查馬迪遠柱接應回傳，哈利馬古尼近門撞入成1比1完半場。

下半場開賽僅1分鐘，艾朗干洛尼殺入禁區被保羅普巴撞跌，球證初時判12碼，翻看VAR後改判公證球，曼聯逃過一劫，52分鐘拉舒福特快攻得手，但又越位在先再食詐胡。55分鐘拉舒福特球王上身，接應「波費」傳送引球殺入禁區，扭波扭到對方後衞賓韋特跌低，再勁射破網，曼聯反超前2比1。

60分鐘白禮頓攻勢，蘇利馬治左路空晒起腳，省中內柱皮球在門前掠過，白禮頓今場3柱2楣，以呢球最危險，曼聯唔輸有運。75分鐘李安度杜沙特左路進佔危險位置起腳，點知又中楣，今場佢個人包括2柱1楣，真係黑過墨斗。

戰至補時先至係戲肉，白禮頓奮起反擊，90+5蘇利馬治頭槌破網追成2比2，曼聯中圈再開圍攻對手，最後一擊被對方護空門後，球證吹雞完場，但翻看VAR，發現白禮頓馬奧比犯手球，球證改判12碼，「波費」一射破網，結果曼聯贏3比2，全取3分。