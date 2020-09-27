英超版伊斯坦布爾奇迹！車仔落後3球扳平

今輪英超充滿戲劇性，繼周六(26日)晚曼聯補時9分鐘絕殺白禮頓之後，緊接周日(27日)凌晨出場嘅車路士亦製造「驚人賽果」，車仔上半場落後0比3劣勢下，下半場連入3球，包括補時3分鐘譚美阿巴謙建功，作客逼和西布朗3比3，爆出50倍波膽。

車路士今場對住開季2連敗嘅新升班球隊西布朗，以為好易食，點知開波4分鐘就一盤冷水照頭淋，左閘馬高斯阿朗素喺後場犯錯，西布朗立即打反擊，由哥林羅賓遜勁射入網。

踢到25分鐘，輪到另1位車仔後衞堤亞高施華失誤，呢位新加盟嘅36歲巴西老將控球甩腳，被哥林羅賓遜截到，單刀射入。

僅過3分鐘，西布朗利用角球攻勢，達尼爾科朗頭槌頂前，由基爾巴特利近門射入，西布朗上半場3次射門中目標，都轉化成入球。

車路士半場落後0比3，領隊林柏特下半場開波立即作出調動，用艾斯派古達入替罪人之一嘅馬高斯阿朗素，用赫臣奧杜爾入替高華錫，果然立竿見影，先由美臣蒙特射入世界波，跟住赫臣奧杜爾同夏維斯撞牆之後射入，追至2比3。

去到補時3分鐘，美臣蒙特禁區內起腳，被門將森莊士東撲到，譚美阿巴謙立即上前補射入網，為車路士驚險逼和西布朗3比3，令人聯想起2005年喺伊斯坦布爾舉行嘅歐聯決賽，利物浦半場落後0比3，逼和AC米蘭3比3，最後憑互射12碼贏波捧盃。

根據Opta統計，車路士成為英超近9年以來，首支上半場落後3球之下成功扳平嘅球隊，對上1次係2011年2月，西布朗又係「受害者」，上半場領先3球，最後被韋斯咸逼和3比3。