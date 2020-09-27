世界冇免費午餐　車仔貪小便宜付大代價

車路士喺英超落後3球之下逼和西布朗3比3，再次突顯防線不穩嘅死穴，最諷刺係領隊林柏特今場以新加盟嘅36歲老將堤亞高施華擔任正選，兼做埋隊長，對佢委以重任，以為呢位巴西名將靠得住。結果反相，堤亞高施華嚴重失誤，導致車仔失第2球，「林伯」免轉會費簽入堤亞高施華，以為執到好嘢，點知依家中晒伏。

由於堤亞高施華協助巴黎聖日耳門打入上屆歐聯決賽，比較遲向車仔報到，早前英聯盃對班士利，先至首次上陣，當時對手比較弱，佢並未受到考驗。

堤亞高施華今場首次踢英超就出事，除咗未有足夠時間同隊友磨合之外，個人狀態亦不足，先至會出現控球甩腳嘅低級錯誤。

事實上，英超比賽非常體力化，以堤亞高施華嘅年紀，實在吃不消，踢到73分鐘，林柏特都忍唔住換走呢位新隊長，搵基奧特入場搏殺。

車路士今夏豪花超過2億鎊增兵，但有8成資金用來收購進攻球員，防線只用4,500萬鎊收購左閘芝維爾，佢今場冇上陣，反而起用多次傳出會被賣走嘅馬高斯阿朗素，結果呢位西班牙守將亦犯錯連累球隊失波。

車仔今季3場英超已失6球，後防比上季更加惡劣，再次反映林柏特「頭重腳輕」嘅增兵策略錯晒。