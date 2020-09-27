絕殺風吹到意甲！國米反勝爆「其他」波膽

「絕殺風」由英超吹到意甲，周日(27日)凌晨國際米蘭今季意甲首度出擊，幾乎出事，兩度落後之下，最後3分鐘連入2球，主場以4比3反勝費倫天拿，爆出25倍「主其他」波膽，驚險旗開得勝。

由於國際米蘭有份踢上屆歐霸盃決賽，所以今季聯賽比較遲開咧，球員可能未重拾比賽節奏，開波3分鐘就被費倫天拿前鋒基斯甸高亞美近門射入。國米如夢初醒，臨完上半場由拿達路馬天尼斯射入世界波扳平。

換邊之後，拿達路馬天尼斯左路傳中，令對手施捷連尼擺烏龍，幫國米反超前。不過，費倫天拿37歲老將列貝利發威貢獻2次助攻，分別造就卡斯度維利、費達歷高基艾沙入波，第2度領先國米。

最後3分鐘出現大逆轉，後備上陣嘅國米新兵阿舒拉夫右路傳中，盧卡古衝前射入扳平3比3，轉個頭同樣後備上陣嘅阿歷斯山齊士左路傳中，由迪岩布斯奧頂入，協助國際米蘭以4比3反勝費倫天拿。

國米2位後備兵阿舒拉夫、阿歷斯山齊士今場發揮重要作用，各貢獻1次助攻，亦顯示教練干地臨場調動功力深厚。國米落後之下，新兵維達爾亦有後備上陣，協助球隊反勝，果然好腳頭。