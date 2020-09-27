史上第3人！拉莫斯連續17季西甲入波

周日(27日)凌晨西甲一樣峰迴路轉，上季冠軍皇家馬德里上半場落後之下，換邊後入2球，作客以3比2反勝貝迪斯，打開今季勝利之門。皇馬隊長沙治奧拉莫斯射入奠定勝局嘅12碼，連續17季西甲入波，成為史上第3位創出呢個壯舉嘅球員。

皇馬上場開咧戰僅同皇家蘇斯達悶和0比0，今場有好開始，賓施馬右路底線傳中，費達歷高華維迪近門射入。不過，之後出現大逆轉，貝迪斯喺35及37分鐘，分別由艾沙文迪、威廉卡維奴入波，閃電反超前2比1。

換邊後，皇馬有運行，丹尼爾卡華積右路傳中，導致對手艾馬臣艾巴里斯杜擺烏龍，呢位巴西後衞更於67分被逐，令皇馬形勢立即一片大好。

82分鐘出現爭議性一幕，貝迪斯中堅馬斯巴查喺禁區內壓住皇馬前鋒馬約萊爾，被後者撞到失去平衡跌倒，但球證睇番VAR，竟然指馬斯巴查跌倒時犯手球，判罰12碼。

沙治奧拉莫斯主射入網，成為繼馬體會名宿基安沙、皇馬名宿卡路士阿朗素之後，史上第3位連續17季西甲入波嘅球員。值得一提，基安沙於1940至59年連續19季西甲入波，34歲沙治奧拉莫斯如果可以喺未來3季西甲入波，就可以打破紀錄。