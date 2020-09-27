老孫又亮相 今晚英超捉喜鵲
2020年09月27日 12:00
東網電視更多新聞短片
周日9:00pm 英超 熱刺 Vs 紐卡素
《串績王》新登場，最強博彩盤路過關神器：http://win.on.cc/football/
星期五中咗條過關，星期日咁多波，梗係要乘勝追擊啦，頭關我睇中熱刺對紐卡素，孫興民犀利呀，上場入4粒，今場又要睇佢啦，紐卡素又係識攻唔識守預計今場會好多波入。
第二關就揀拿玻里對熱拿亞，拿玻里兩大攻擊手，梅頓斯同恩斯治尼上場已經開齋，熱拿亞仲犀利，意甲首輪大炒對手4:1，今場估計又係入球騷。
最後搵馬德里體育會守尾門，今場對CF格蘭納達，橫睇掂睇都係小勝格，買馬體會讓球和。
焦點賽事直播表
周日3:30pm 韓職 FC大邱 Vs 蔚山現代
無綫85台
周日5:00pm 日職 廣島三箭 Vs 大阪飛腳
有線662、602台
周日6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 橫濱水手
有線661、601台
周日7:00pm 英超 錫菲聯 Vs 列斯聯
Now621、611
周日9:00pm 英超 熱刺 Vs 紐卡素
Now621、611
周日10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 熱拿亞
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日10:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs CF格蘭納達
Now632
周日11:00pm 法甲 羅連安特 Vs 里昂
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周日11:30am 英超 曼城 Vs 李斯特城
Now621、611
周一0:00am 意甲 克羅托內 Vs AC米蘭
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一2:00am 英超 韋斯咸 Vs 狼隊
Now621
周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 祖雲達斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 維拉利爾
Now632、611
周一3:00am 法甲 蘭斯 Vs 巴黎聖日耳門
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周一7:30am 美職 費城聯 Vs 國際邁亞密
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台