老孫又亮相　今晚英超捉喜鵲

星期五中咗條過關，星期日咁多波，梗係要乘勝追擊啦，頭關我睇中熱刺對紐卡素，孫興民犀利呀，上場入4粒，今場又要睇佢啦，紐卡素又係識攻唔識守預計今場會好多波入。

第二關就揀拿玻里對熱拿亞，拿玻里兩大攻擊手，梅頓斯同恩斯治尼上場已經開齋，熱拿亞仲犀利，意甲首輪大炒對手4:1，今場估計又係入球騷。

最後搵馬德里體育會守尾門，今場對CF格蘭納達，橫睇掂睇都係小勝格，買馬體會讓球和。

焦點賽事直播表

周日3:30pm 韓職 FC大邱 Vs 蔚山現代

無綫85台

周日5:00pm 日職 廣島三箭 Vs 大阪飛腳

有線662、602台

周日6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周日7:00pm 英超 錫菲聯 Vs 列斯聯

Now621、611

周日9:00pm 英超 熱刺 Vs 紐卡素

Now621、611

周日10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 熱拿亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs CF格蘭納達

Now632

周日11:00pm 法甲 羅連安特 Vs 里昂

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日11:30am 英超 曼城 Vs 李斯特城

Now621、611

周一0:00am 意甲 克羅托內 Vs AC米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一2:00am 英超 韋斯咸 Vs 狼隊

Now621

周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 維拉利爾

Now632、611

周一3:00am 法甲 蘭斯 Vs 巴黎聖日耳門

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周一7:30am 美職 費城聯 Vs 國際邁亞密

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台