時隔10年！占士「３雙」領湖人再闖Finals

西岸決賽第5回合，湖人憑著勒邦占士貢獻38分16籃板10助攻的三雙表現，包括第四節獨得16分，以117比107告捷，總場數4比1淘汰金塊，贏得西岸冠軍之餘，繼2010年後再闖總決賽舞台；同時，也是勒邦占士生涯第10次躋身總決賽，成為史上第4人。

金塊試圖連續3輪演出「1比3逆轉」神話，可惜兩名球星祖傑和梅利發揮一般，前者更在第二節早段吞下3犯，被迫退下火線，讓湖人乘機發動攻勢，靠著勒邦占士頻頻殺進禁區，單節豪取14分，領先61比51返回更衣室。

換邊後，勒邦占士和安東尼戴維斯乘勢追擊，一度拉開16分。但金塊傾力反撲，格蘭裏外開弓獨攬14分，梅利續憑著2記罰球，追成84比84平手。眼看金塊氣勢如虹，第三節相對沉寂的「大帝」突然爆發，強行突破博得「and 1」，開啟單節16分的得分浪潮，帶領「紫金軍」以10分分差告捷，生涯第10次進軍總決賽，將與熱火和塞爾特人的勝方，爭奪個人第4座歐布萊恩盃。

值得一提的是，這也是湖人繼2009-10球季後再闖總決賽，當時已故傳奇球星高比拜仁夥拍保羅加索，同樣在西岸決賽淘汰金塊，最終擊敗塞爾特人完成二連霸。本季勒邦占士和安東尼戴維斯能否把榮耀獻給高比，值得球迷期待。

這個總決賽資格對於35歲的勒邦占士來講，亦別具意義，這將會是他生涯的第10次的總決賽，並爭逐個人第4度捧走總冠軍殊榮。在NBA史上，過去僅有3人曾10次或以上躋身NBA 總決賽，當中包括標羅素12次闖總決賽，鍾斯(11次)及渣巴(10次)。

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