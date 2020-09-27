2位星二代崛起　A米30年前輝煌重現人間

AC米蘭上場歐霸盃前夕，神鋒伊巴謙莫域突然確診新冠肺炎，當全世界以為呢支意甲勁旅冇運行時，教練皮奧利出奇招，提拔18歲小將羅倫素哥林保頂替伊巴嘅正選位置。

呢位天才不負所託，射入1球，協助A米以3比2擊敗波杜基林特，成功晉級。「哥仔」入波並非偶然，因為佢屬於名將之後，係A米名宿安祖路哥林保嘅囝囝。

講起安祖路哥林保，可能年輕嘅球迷唔識佢，其實呢位昔日意大利中場曾於1987至90年效力AC米蘭，協助「紅軍兵團」連奪1989及90年2屆歐冠盃(歐聯前身)冠軍，兩屆決賽佢都擔任正選。

「老哥林保」退役後初期，曾經擔任A米青年軍教練及負責球探工作，雖然佢之後教波成績麻麻，但囝囝羅倫素哥林保卻盡得爸爸真傳，上屆意大利盃對祖雲達斯，最後8分鐘後備上陣，亦係首次為A米一隊披甲。

7月意甲A米對博洛尼亞，羅倫素哥林保同樣於82分鐘上陣，首次踢意甲。佢兩場加埋，只係踢咗16分鐘，卻突然可以喺歐洲賽擔正，仲有波入，無疑係天才級球員。伊巴謙莫域接受隔離之下，羅倫素哥林保正好可以把握機會上位。

值得一提，羅倫素哥林保上場歐霸盃踢到57分鐘，由另1位名將之後丹尼爾馬甸尼入替佢，眾所周知，丹尼爾馬甸尼嘅爸爸馬甸尼係A米嘅殿堂級人物，佢同「老哥林保」都係1989及90年2屆歐冠盃決賽正選球員，相隔30年之後，2位星二代一齊為AC米蘭出戰歐洲賽，或者可以令曾經稱霸歐洲嘅「紅黑力量」重現人間。