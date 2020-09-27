曼聯入波破萬！蘇B：我哋後衞冇做錯

曼聯喺周六(26日)晚英超憑「完場後」入12碼，戲劇性以3比2擊敗白禮頓，夠晒經典。除咗呢球12碼之外，拉舒福特個人表演射入嘅1球，亦非常精彩，而且意義重大，因為呢粒係曼聯史上各項賽事第10,000個入球，令「福仔」名留青史。

拉舒福特原本可以再創造多2個入球，但佢上半場妙傳畀格連活特破網，以及自己下半場入波，都被吹越位在先，否則曼聯唔使贏得咁辛苦，而令紅魔球迷感到欣慰嘅係拉舒福特狀態已經愈來愈好，應該可以帶領球隊谷底回升。

至於曼聯今場失2球，加上白禮頓有3次中柱2次中楣唔入，紅魔鬼防線表現再次備受批評，但領隊蘇斯克查仍然死撐話後防冇問題：「我哋有好多出色後衞，失波可以用兩個角度去睇，第一係球隊狀態，第二係個人失誤，我覺得係整體狀態不足，唔係個人犯錯，其實域陀連迪路夫表現唔錯。」

講到今場賽果，蘇斯克查承認補時被對手扳平2比2，應該失分，唔值得贏波，但對手犯手球係球證吹完場之前發生，所以獲得12碼並冇問題。