傑志擊敗冠忠南區　捧走「菁英盃」！

「菁英盃」決賽周日(27日)下午於將軍澳運動場舉行，分別由A、B組兩支首名球隊，傑志以及冠忠南區進行終極「菁英對決」。今場出現大量入球，最後傑志憑安永佳、巴拉克以及蘇沙各建一功，以3:1擊敗半場曾經由比圖追平比分的冠忠南區，成功捧走今屆「菁英盃」冠軍。

開賽初段傑志取得優勢，當中翼鋒羅梓駿表現活躍，3分鐘在禁區頂先射1腳，僅僅斜出。此子之後再從右路傳中，可惜隊友未能及時接應，皮球掠門而過。5分鐘，傑志前鋒安永佳的禁區外遠射亦無功而回。比賽中段冠忠南區為了搗截傑志進攻，多次侵犯對方球員，當中陳凱柏、陳廣豪以及叢振洪更在4分鐘內，接連取得3面黃牌。

35分鐘，傑志的努力成功取得回報，巴拉克在左路開出自由球，門將蔡子濤擋出不遠，陳晉一搶回皮球後被叢振洪在禁區內推跌，球證直指12碼，由安永佳主射破網，傑志領先1:0。39分鐘，巴拉克從右路突破，最後半傳半射下皮球中楣彈出，未能為傑志拉開比數。冠忠南區大難不死後，44分鐘終於出現第一腳具威脅埋門，陳凱柏從右路開出罰球，後防比圖遠柱無人看管下一頂破網，完半場前替球隊追成1:1平手。

下半場初段冠忠南區的攻勢比較多，搏得多次角球，其中夏志明更曾經有出現1次單刀機會，但被旁證判越位在先。傑志換邊後站穩陣腳，隨即控制大局。49分鐘，巴拉克接應基爾頓長傳，禁區內被後備入替的許宏鋒撞跌，但球證今次未有表示。56分鐘傑志再次出現黃金機會，安永佳接應陳晉一左路傳中，可惜一頂中柱，未能梅開二度。

傑志換邊後由蘇沙入替安永佳，馬上收到成效。65分鐘，陳晉一接應羅梓駿右路傳送，射門被蔡子濤撲出不遠後，蘇沙禁區內「執雞」成功，傑志再次領先。75分鐘，陳晉一禁區頂搏得罰球，巴拉克主射破網，為傑志擴大領先優勢至3:1。冠忠南區落後下積極反撲，76分鐘中場列文罕有殺入禁區埋門，被郭劍橋救出。傑志之後專心打反擊，補時階段蘇沙的禁區近射，被蔡子濤擋出底線。最終雙方沒有再取得入球，維持3:1比數，傑志取得勝利！

傑志主教練朱志光對球隊整體感滿意:「其實球員踢法有啲心急，入咗波之後都有犯錯，但我欣賞今日球員嘅比賽態度。」「朱sir」同時對一眾年輕小將抱有信心:「有好多後生仔，都係我睇住佢哋大，或者已經喺球會幾年，希望佢哋唔止今日拎菁英盃，嚟緊聯賽，甚至幫香港，都可以爭取好成績。」對於球隊之後馬上要應付聯賽，「朱sir」表示並不擔心:「我哋喺呢場比賽之前，已經有一連串計劃應付未來一星期，因為聯賽場數唔多，我哋會捉緊同珍惜機會，睇吓點樣爭取最好成績。」

相反冠忠南區教練貝可泓賽後直言球隊今仗發揮普通：「其實今日大家都好落力，只係戰術方面發揮得未係好高分，但都需要時間，希望未來可以喺實戰中磨練。」不過他表示球員保持健康對球隊更加重要：「呢家打完頭3場比賽，起碼冇球員受傷，達到我哋嘅目標。」

至於今場交出1記助攻的陳凱柏亦對今仗表現相當不滿:「自己上半場攞咗張黃牌，防守有啲顧慮，加上落到場大家都有啲緊張，導致球隊發揮未如理想，我哋應該爭取更多控球同主導權去進攻。」