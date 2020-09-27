「四眼」高特粉碎「一哥」好夢

世界排名53位的「四眼」高特周日在歐洲桌球大師賽，粉碎了世界「一哥」奪冠好夢，爆冷以6比3篤走卓林普，自2016年後首次再躋身排名賽決賽，將與「小丑」沙比爭逐８萬英鎊的冠軍獎金。

剛慶祝39歲生日的高特自言已進入了職業生涯倒數，但在今季首個排名賽打得相當出色，先後淘汰希堅斯、中國神童顏丙濤等，再在四強爆冷以淘汰卓林普，高特賽後坦言難以想象自己有如此表現：「每場決賽都唔易打，我會保持今日的態度，盡量去享受比賽。」他上一次奪得排名賽冠軍已是2016年的德國大師賽。

4年來首次躋身排名賽決賽，高特的對手是前世界第一的沙比，這位「李斯特小丑」在另一場準決賽打出3cue 60+，以6比3力挫前世界冠軍梅菲，生涯第27次闖入排名賽決賽，他將與高特在採用17局9勝的冠軍戰，力爭自去年蘇格蘭公開賽後再嚐捧盃的滋味。

此外，早前在酒店停車場被偷去Cue棍、被迫退賽的麥克戴維斯，經過在個人社交平台公開呼籲之後，幸運地尋回拍檔20年的Cue棍；而日前他利用網絡威力並出價1000英鎊尋找失去的Cue棍：「我想通知大家，我已尋回Cue棍，好多謝每一位幫我將留言傳開去的人，感激！」麥克戴維斯已在個人臉書向粉絲報喜。

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