「菁英盃」 青春風暴奪標　朱Sir感觸良多

周日（27日）進行的「菁英盃」決賽，傑志以3比1擊敗冠忠南區封王。「藍鳥」今仗正選連後備派出共7位U22球員上陣，當中不乏球會自家青訓產品，而3球入波更是小將陳晉一（阿一）間接造就，他亦當選「賽事最佳球員」，成就傑志實至名歸成為「菁英王者」。

傑志今仗正選派出鄭展龍、巴拉克、史雲斯頓、陳晉一4位賽事適齡球員，他們上半場表現活躍，陳晉一博得12碼造就安永佳35分鐘建功。下半場，「藍鳥」換入年僅16歲的趙聡悟，轉眼間「阿一」射門省中對手，後備入替的蘇沙補中，連同他博到罰球，巴拉克操刀射入，3球入波皆與「阿一」有關。及後，于楊和畢頓亦悉數入替，若計算安永佳和羅梓駿，傑志在這場「菁英盃」決賽派出共9名25歲以下球員落場。

賽後，陳晉一從球隊總教練朱志光手上接過「MOM」獎座，他受訪時表示對獲獎感高興，又稱教練團賽前對一眾小將充滿信心。然而從他的回應反映，勇奪「菁英盃」冠軍，比起奪得「MOM」更具意義：「今季係我第二年嘅職業生涯，上年雖然球隊攞到冠軍，但自己冇份落場，今日個感覺寧舍唔同，尤其係分組賽8場都有參加，而決賽自己亦表現好好，仲攞埋最佳球員。呢個冠軍非常鼓舞，令一班年青球員顯示到我哋係有一定能力，希望為球隊帶到啲活力。」

「菁英盃」冠軍除是傑志今季首項錦標外，亦是「朱sir」歷來奪得的第二座「菁英盃」獎盃。被問到自己是否「冠軍保證」，他笑稱：「唔敢咁講，都係班球員同教練（嘅功勞），我都係輔助，特別同呢班球員都夾咗好耐，大家都好瞭解同信任。」

而傑志在今場決賽勇於派為數不少的小將上場，年僅16的趙聡悟更上演「地標戰」，「朱Sir」坦言對奪冠感觸良多：「今日有多過6成球員都係傑志出嚟，我嘅喜悅多到講唔到出嚟。而陳晉一表現都好好，有人話佢唔係傑志訓練出嚟，但佢16歲嚟到傑志，佢變成熟嘅黃金時期係喺我哋度。我希望佢哋唔只呢個獎盃，嚟緊聯賽或者甚至幫香港爭取好成績。」

坊間時常質疑「藍鳥」忽視年青球員的上陣機會，然而第二次奪得這項以年青為主題的盃賽冠軍，也許是對外界的最佳回應。而朱志光亦解釋，不考慮球員能力，盲目的讓小將上場，並非傑志的青訓宗旨：「唔係年青就有條件出去踢，如果佢冇能力就放出去可能累咗佢，佢有能力我先會擺佢落去，呢點係我哋未來傑志都會貫徹嘅宗旨，希望將來我哋有更多有能力嘅年青球員喺球壇湧現。」