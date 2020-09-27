曼城冇鋒陣！點咬得入「狐狸」

周日(27日)晚英超尾場上演「雙城鬥」，曼城主場硬撼「狐狸」李斯特城。曼城近期鬧兵荒，只係得番13個一隊球員可以候命，甚至冇鋒可用焗用新仔，火力削弱，「狐狸」作客亦唔敢輕舉妄動，近年聯賽碰頭堅旺半場和，值得再追。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

力圖重奪英超冠寶座嘅曼城，開季即遇上嚴重兵荒，一直抖緊嘅阿根廷前鋒阿古路預計要養傷多2個月，加比爾捷西斯係唯一前鋒，點知呢位巴西國腳上場聯賽受傷，巴西足總日前證實佢已退出下月上旬嘅國際賽，檢查發現佢小腿受傷，休息時間至少3周，相信曼城要焗用17歲前鋒利姆戴納，呢位小將喺上周中英聯盃處子上陣對般尼茅夫即有入波，但嚟到英超場合，不宜高估。

除咗阿古路同「耶穌仔」，奧達文迪、貝拿度施華、辛真高同祖奧簡斯路都受傷，拿樸迪同根度簡就因早前確診新冠肺炎未能復出，曼城目前只有13個一隊球員可以候命，堅慘。因此哥迪奧拿都話，呢個時間就輪到青訓系統發揮作用，畀機會有質素嘅球員上陣，不過新仔始終經驗不足，難免怯場影響發揮。

李城作客穩陣行先

另一邊廂，李斯特城係5支英超開季2連勝球隊之一，除咗射手占美華迪之外，哈維班尼斯、丹尼斯普拉特等主力極速上力，雖然上周中英聯盃畀阿仙奴踢出局，但佢哋盡出副選咁滯，真係留晒力打今仗。翻查紀錄，雙方近5次聯賽交手，有4次開半場和，證明「狐狸」每鬥曼城都穩陣行先，半場和不妨追多鋪。