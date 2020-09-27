足總盃　爭亞協盃資格！東方龍獅撼富力R＆F

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繼港超聯回歸之後，足總盃亦重燃戰火！周一(28日)下午3時於香港大球場上演「足總盃」決賽，由東方龍獅火拼富力R＆F。東方龍獅晉級過程甚具說服力，第一圈和8強先後淘汰標準流浪，以及衞冕冠軍傑志，4強更以5球大破香港飛馬；至於富力R＆F創會以來未曾捧盃，為了一嘗冠軍滋味，今仗定必使出渾身解數！兩支球隊暫時復賽後在港超聯未嘗一敗，分別高鋸聯賽榜前2名，實力接近，加上「足總盃」冠軍可以直接取得來年出戰亞協盃資格，勢有一番龍爭虎鬥。(on.cc東網周一下午3時直播）

東方龍獅復賽後取得兩連勝，暫時排在聯賽榜首位置，連同「高級組銀牌」和「足總盃」皆殺入決賽，球隊需要3線作賽，對於這個幸福的煩惱，教練李志堅坦言已定立優次：「聯賽冠軍一定係最重要，不過球隊雖然望落有一定機會，但其實亦要等爭標對手失分，目前會先集中解決『足總盃』」。「堅sir」表示今場決賽勝負關鍵將會在球員臨場發揮，而體能和心態亦相當重要，對於東方龍獅比對手有多2天休息時間，「堅sir」笑言絕對有優勢，特別這個賽季已停擺多月，球員尚未適應。另外他認為兩隊各有出色進攻球員，如何克制對方進攻將會成為最大煩惱。「堅sir」近3季面對富力R＆F主教練楊正光取得7勝2負佳績，且看「堅sir」能否在今仗再度取勝，帶領東方龍獅首季馬上奪標！

第一圈輪空的富力R＆F，殺入「足總盃」決賽的過程則顯得相對吃力，雖然8強以4比0擊敗愉園，但4強對和富大埔要激戰至12碼階段才成功晉級。幸好球隊復賽表現尚算不俗，取得1勝1和不敗成績，上仗更以5比2大勝「快活谷」。主教練楊正光對球隊演出感滿意，尤其認為在進攻上能夠達到賽前部署：「球員不斷喺對方身後入滲，同埋積極進行前場壓迫，令球隊成功喺比賽初段爭取入球。」惟「光sir」表示球員在下半場的集中力則有待改善，導致失掉2球，強調必須要盡力踢至完場一刻。東方龍獅復賽後全勝，「光sir」讚賞對手踢法穩健，突擊時間恰到好處，並指出東方多名球員頂上功夫出眾，希望盡量避免被罰死球，以減少對方頭槌的威脅。陣容上，富力今仗有正選門將周煜辰刑滿復出，可惜後防杜度、翼鋒羅港威分別因不符合上陣資格以及受傷缺陣，對球隊有一定影響。

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