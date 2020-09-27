冇「其他」波膽　列斯聯照樣攞3分　

周日（27日）晚英超頭場，列斯聯一改過去兩場聯賽大手交易作風，作客憑前鋒班福特完場前頭槌建功，以1比0小勝錫菲聯，聯賽取得2連勝，相反錫菲聯3連敗兼全部食蛋，前景令人擔心。

頭2場聯賽皆開「其他」波膽嘅列斯聯今場稍為「收斂」，上半場初段只有艾寧遠射被錫菲聯門將蘭斯達爾救出較有威脅，之後大部分時間屬錫菲聯天下，29分鐘，錫菲聯左路攻勢，麥哥迪克前柱故意一漏，隆特史譚近門撞射被列斯聯門將梅斯利亞擋出，之後列斯聯還以顏色，史超活達拉斯遠射被蘭斯達爾救出；40分鐘，賓奧斯邦斜傳入禁區，佐治巴鐸克接應起右腳勁射近柱，又被梅斯利亞單手托出底線，雙方門將上半場都有精彩演出，所以踢成0比0返回更衣室。

換邊後雙方繼續加強攻勢，61分鐘，列斯聯嘅史超活達拉斯接應直線推過主隊門將蘭斯達爾射空門，但被基斯巴森白界前成功解圍；去到88分鐘，列斯聯終於搵到錫菲聯缺口，積夏里遜左路傳中，箭頭班福特鶴立雞群頂個彈地入網，連續3場聯賽都有進帳，列斯聯亦憑呢個入波小勝1比0，頭3場聯賽贏2場，表現收貨。

相反錫菲聯失去上季銳氣，開季3場聯賽全部輸晒，而且仲係今季英超唯一一支未入過波球隊，賽前有報道錫菲聯打算簽入目前自由身、曾效力利物浦嘅前英格蘭國腳史杜列治加強攻力，如果成事或者會對球隊有一定幫助。