老孫冇運　熱刺補時輸12碼失2分

周日（27日）晚英超大戰，熱刺主場佔盡優勢下，補時階段因為一個爭議性12碼，被紐卡素逼和1比1，痛失2分；南韓國腳孫興民上半場2次起腳先後中柱及中楣，未能擴大領先優勢亦係失分關鍵。

熱刺雖然面對魔鬼賽程，不過今場依然強陣出擊，開賽僅3分鐘，熱刺禁區邊博得罰球，盧施素左腳射近柱被客軍門將卡爾達路飛身救出，之後熱刺繼續狂攻對手，終於喺上半場25分鐘打破悶局，哈利卡尼左路壓入禁區傳中，盧卡斯莫拉遠柱趕到射成1比0，哈利卡尼繼上場對修咸頓助攻「大四喜」後，再次交出助攻，坐喺觀眾席上嘅加里夫巴利睇到拍爛手掌；熱刺領先後得勢不饒人，哈利卡尼接應短角球，禁區外右腳射門被卡爾達路救出，之後孫興民兩次起左腳射波，分別撞中門柱及門楣，紐卡素半場落後1粒算輸得少。

下半場熱刺換入貝雲積代替腳風欠順嘅孫興民，順便畀呢名連續4場踢足全場嘅南韓國腳休息，不過熱刺攻勢依然旺盛，哈利卡尼及盧施素先後殺入禁區射門無功而還，後備上陣嘅拉美拿末段窄位主射罰球，又被卡爾達路救出；法定時間完場前2分鐘，熱刺後防一次誤會差啲鑄成大錯，後衞賓戴維斯解圍省中隊友賀積查治，皮球彈向自己龍門方向，門將洛里斯失晒位，好彩嗰波唔中目標只輸角球，但「過到初一、過唔到十五」，補時5分鐘，後備入替嘅紐卡素前鋒安祖卡路爾頂波中咗艾歷迪亞右手，當時艾歷迪亞背向皮球，但球證睇完VAR後決定判罰12碼，紐卡素由哥林威爾遜操刀追成1比1完場，領隊摩連奴嬲到球證未吹完場便返入更衣室，極之無癮。

熱刺失分後仲有連場大戰跟尾，佢哋周三凌晨先喺英聯盃16強迎戰車路士，接住周五凌晨歐霸附加賽會鬥海法馬卡比，之後英超就會作客曼聯，睇吓熱刺同摩連奴能否捱過呢個魔鬼賽程。