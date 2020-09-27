爆大冷　賀芬咸狂炒疲兵拜仁

周日（27日）晚德甲爆出冷門賽果，剛剛捧走歐洲超級盃、榮登「4冠王」嘅拜仁慕尼黑作客以1比4大敗畀賀芬咸，各項賽事32場不敗走勢告終，亦係拜仁喺2020年內首次輸波；帶領賀芬咸贏波嘅主帥施巴斯坦漢尼斯上季仲係拜仁B隊教頭，今次倒戈打敗「大哥」夠晒威水。

拜仁上周五凌晨喺歐洲超級盃同西維爾踢足120分鐘，今場正選陣容收起射手羅拔利雲度夫斯基，結果主場出擊嘅賀芬咸用咗24分鐘已由畢卡錫及摩尼斯達保建功，領先2比0，甘美治之後為拜仁追成1比2完半場；換邊後拜仁換入「羅拔仔」希望收復失地，點知賀芬咸前鋒卡拉馬歷末段個人梅開二度，包括補時階段一球12碼，最終賀芬咸大勝拜仁4比1，爆出9.5倍主W及250倍「4比1」波膽，開季聯賽2戰全勝。

上季帶領拜仁B隊贏得德丙冠軍、今季轉教賀芬咸嘅教頭施巴斯坦漢尼斯「倒戈」贏波威到盡，克羅地亞射手卡拉馬歷開季2場聯賽入5粒，腳風順到冇朋友，今場亦係拜仁自去年12月聯賽輸畀慕遜加柏1比2後，喺各項賽事首次輸波。