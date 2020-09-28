嘥咗！李斯特城免費放走「最有錢球員」

李斯特城近日免費放走中場球員包奇亞，轉投葡超球隊馬里迪莫，呢單轉會消息表現上平平無奇，但當知道呢位22歲汶萊國腳嘅背景之後，好多網民都認為李斯特城嘥嘢。因為包奇亞係汶萊皇室成員，家族擁有220億鎊(約2,200億港元)身家，佢因而被稱為全球「最有錢球員」。

包奇亞98年於洛杉磯出世，雖然係貴族身份，但不怕艱辛，一直為追求足球夢而努力訓練，佢11歲開始加入修咸頓青年軍，之後去過阿仙奴同車路士試腳，最終4年前加入李斯特城青年軍，但一直只能夠踢預備組，從未為一隊踢過正式賽事，日前因為約滿，被李斯特城放棄。

雖然包奇亞球技麻麻，但勝在背景雄厚，舅父係汶萊蘇丹（元首），佢嘅爸爸1個月使費高達3,500萬鎊，曾經喺包奇亞7歲時候，搵當時「流行音樂天王」米高積遜為其家族作私人表演。

好多網民認為，李斯特城免費放走包奇亞，等於放棄一條大水喉，事關只要佢開一開聲，隨時可以叫Daddy畀幾千萬鎊「贊助費」，依家將呢個「黃金機會」送咗畀馬里迪莫，實在非常嘥料。