3後衞輪流輸12碼　曼城慘敗成哥帥生涯污點

周日(27日)英超重頭大戰，傷兵滿營嘅曼城主場出擊下，因3名後衞輪流輸3個12碼情況下，以2比5大敗於李斯特城腳下。今次係英超史上第1次，出現一支球隊單場被射入3個12碼，亦係領隊哥迪奧拿執教生涯，第1次嘗到單場失5球滋味，曼城想重奪英超冠軍必定困難重重。

曼城今場本來有個好開始，倒戈嘅馬列斯4分鐘就近門狂轟先開紀錄，不過38分鐘基爾獲加禁區內魯莽拉跌占美華迪，「華Dee」親自操刀追成平手。下半場李斯特城用快速反擊，令曼城防線出晒醜，占美華迪54分鐘接應傳中近門撞入，4分鐘後曼城中堅艾利加西亞又從後撞跌「華Dee」再輸12碼，占美華迪再次操刀射入完成「帽子戲法」。

兵敗如山倒嘅曼城，77分鐘再被占士麥迪臣世界波攻陷，雖然尼敦阿基84分鐘頭槌為曼城追近至2比4，可惜完場前2分鐘輪到左閘班捷文文迪出事，佢禁區內撞低占士麥迪臣，成為今場第3個輸12碼嘅曼城後衞，泰利文斯操刀為李斯特城埋齋。

據Opta數據顯示，哥迪奧拿執教生涯686場比賽當中，今場係第1次單場失5球或以上，哥迪奧拿賽後表示：「我哋上半場踢得好好，但領先後因為太想入第2球、第3球，所以踢得唔夠冷靜，球員之後開始緊張而且輸3個12碼，當你一場輸3個12碼根本冇得贏。呢場只係今季第2場聯賽，我哋要盡力搵方法避免犯同樣嘅錯。」