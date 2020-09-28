朗奴高文解放美斯　巴塞新殺陣有前途

今個夏天爆出連串爭議嘅巴塞隆拿，周一(28日)凌晨西甲以全新面貌亮相，「被迫」留隊嘅王牌美斯有波入之餘，「新人王」安素法迪亦個人梅開二度，協助巴塞隆拿主場4比0大破維拉利爾，朗奴高文執教第1擊有個完美開始。

巴塞隆拿今場排出美斯、基沙文、安素法迪同菲臘比古天奴嘅攻擊陣型，表面上朗奴高文係踢4-2-3-1陣式，但踢落其實係一個無鋒陣，一眾攻擊手輪流向禁區衝刺，安素法迪喺15同19分鐘閃電入2球，美斯35分鐘射入12碼，完半場前再交出致命傳中令到維拉利爾中堅柏奧托利斯擺烏龍，上半場4個入波令巴塞贏4比0。

美斯上季錄得入波同助攻「雙20」恐怖數據，但亦反映佢兼顧太多組織工作，不過朗奴高文戰術似乎屬意美斯更多時間喺禁區內作致命一擊，數據顯示美斯今場有7次射門，全部都係喺禁區內出現，組織責任更多落喺菲臘比古天奴身上，雖然朗奴高文堅稱美斯「冇特權」，但佢亦深知解放美斯，係巴塞成績好壞嘅關鍵。

冇咗蘇亞雷斯之後，17歲嘅安素法迪將會成為巴塞隆拿進攻主力之一，加上23歲嘅奧士文尼迪比利亦都復出，話唔定巴塞隆拿嘅新殺陣會有意想不到嘅效果。