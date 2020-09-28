【東體爭議】12碼風暴！贏波靠射「手」？

上周末英超出現唔少戲劇性賽事，因手球而判罰12碼嘅數字大大提升，而且唔少都係極具爭議兼決定性，呢股12碼風暴自然成為熱門話題。今輪祖爾禾特(水晶宮)、艾歷迪亞(熱刺)、馬奧比(白禮頓)都因為手球被判12碼，車路士逼和西布朗前夏維斯嘅手球就冇事，連串事件都為新嘅手球條例帶嚟爭議。

英超所謂嘅「手球新例」，其實國際足協理事會(IFAB)喺2019年夏天已經訂出，概括嚟講係指球員將手放喺「不自然」位置，無論係咪無意掂波都一律係犯規，就算個波「冇得避」、「睇唔到」都唔再係辯解理由。意甲、西甲等聯賽上季已經實施，結果因手球被罰12碼嘅數字大幅提升，意甲上季「手球12碼」由37球增加至57球、西甲就由35球增至48球；英超上季因為啱啱引入VAR，所以將「手球新例」延至今季先開始，果然一開季就爆出連串爭議。

新例將手球變成一種「非黑即白」嘅情況，無視所有難以控制嘅「灰色地帶」，的確會出現矯枉過正嘅情況，但話分兩頭，如果球證可以一直貫徹同一(超嚴厲)準則，喺「公平性」層面可能會係一仲進步。以往手球判決會考慮球員意圖，但呢種考慮亦係出於球證主觀判斷，每個球證對「灰色地帶」嘅演繹都未必一樣，爭議性唔見得比依家低。

最令球迷擔心嘅係，新例有可能會造成「射手」戰術出現，禁區內故意射向對手球員隻手嚟博取12碼，隨時會成為爭取入波嘅新趨勢。要求防守球員無論跳高或者盯人，時時刻刻將雙手收喺身後，似乎係更加「不自然」。

英國球壇依家幾乎一面倒批評新例，最有力嘅反對聲音，莫過於因新例得益嘅紐卡素領隊布魯士：「呢條新例係好冇道理，今場個判決令我哋得益，本來應該好開心，但我要講呢個判決真係好可笑。」英足總要盡快考慮為新例加入更多嘅註釋，否則球季流流長，幾時先可以拗到收咧？