變身「飛人」救全家　C朗幫祖記搶番1分

祖雲達斯周日喺意甲次輪遇上考驗，兩度落後兼打少一個嘅劣勢下，王牌球星C朗拿度再造救主，個人梅開二度為球隊追平，逼和主場嘅羅馬2比2，更再寫下個人入球紀錄。

作為上季意甲盟主，祖記上輪主場對森多利亞贏得輕鬆贈對手3蛋，但來到羅馬就截然不同，上半場31分鐘先輸12碼，更令祖記有點陣腳大亂，不過，C朗喺44分鐘殺入禁區搏到對手觸犯手球，自己操刀12碼，為球隊扳平，個人職業生涯第四次賽季頭兩輪都有波入。

以為半場和局入更衣室，但羅馬強勢反擊，補時階段再度領先，維列度殺入禁區抽射入網，羅馬再度領先2比1結束上半場。

換邊後，羅馬試圖乘勝追擊，不斷進攻，直至57分鐘C朗喺禁區中路凌空抽射，可惜角度太正被對方門將沒收；屋漏偏逢連夜雨，賽到62分鐘拉比奧特兩黃變紅離場，祖記打少一個陷入苦戰。

35歲嘅C朗喺逆境再發揮佢嘅超能力，藉着一個追攻機會，喺69分鐘在門前變身「飛人」，跳贏對手幾個後衞頭槌頂入，為祖記追成2比2，取得寶貴嘅1分；同時，呢一球係佢喺歐洲五大聯賽嘅第450球（英超84球,西甲311球,意甲55球）。

賽後球迷對C朗嘅跳頂表示驚訝，據祖記嘅一個社交平台「JUVE FAN INFO FRANCE」嘅消息，話今次C朗嘅頭槌跳到2.28米；有球迷更留言話佢係足球場上嘅米高佐敦。C朗今場搏晒命幫祖記成功搶分，目前喺意甲暫排第4，今個周日會對住拿玻里。