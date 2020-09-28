足總盃　爭亞協盃資格！東方龍獅撼富力R＆F

▪毋需登入，立即睇直播：

「足總盃」決賽周一（28日）下午於香港大球場上演。復賽後兩連勝狀態粗澀的東方龍獅，前線繼續派出辛祖及盧卡斯兩位主力前鋒擔正，而黃威則重返正選大軍，與隊長梁振邦及迪高搭檔中場。至於力爭球會首冠的富力R&F，前線三叉戟基奧雲尼、迪布利及伊高沙托尼繼續擔起入球重任，中場悍將古拿則重返正選陣容，為富力R&F防線拉起屏障，雙方為最終殊榮必有一番惡鬥。(on.cc東網周一下午3時直播）

雙方陣容如下：

東方龍獅

1.葉鴻輝 GK

3.迪高

5.基頓

6.翟廷峯

9.盧卡斯

10.辛祖

11.艾華頓

16.梁振邦 C

23.黃威

30.黃梓浩

33.艾華度

後備：

99.曾文輝

8.李嘉耀

17.梁冠聰

27.陳浩瑋

42.菇子楠

80.鐘偉強

88.利馬

富力R&F

1.周煜辰GK

8.迪布利

12.盧均宜

14.方栢倫

15.羅拔圖 C

16.林衍廷

17.古拿

18.伊高沙托尼

20.林柱機

22.基奧雲尼

30謝家強

後備：

94.謝家榮

5.勞烈斯

7.林志堅

27.林樂勤

32.袁振昇

77.麥富城

99陳嘉宝

東方龍獅復賽後取得兩連勝，暫時排在聯賽榜首位置，連同「高級組銀牌」和「足總盃」皆殺入決賽，球隊需要3線作賽，對於這個幸福的煩惱，教練李志堅坦言已定立優次：「聯賽冠軍一定係最重要，不過球隊雖然望落有一定機會，但其實亦要等爭標對手失分，目前會先集中解決『足總盃』」。「堅sir」表示今場決賽勝負關鍵將會在球員臨場發揮，而體能和心態亦相當重要，對於東方龍獅比對手有多2天休息時間，「堅sir」笑言絕對有優勢，特別這個賽季已停擺多月，球員尚未適應。另外他認為兩隊各有出色進攻球員，如何克制對方進攻將會成為最大煩惱。「堅sir」近3季面對富力R＆F主教練楊正光取得7勝2負佳績，且看「堅sir」能否在今仗再度取勝，帶領東方龍獅首季馬上奪標！

第一圈輪空的富力R＆F，殺入「足總盃」決賽的過程則顯得相對吃力，雖然8強以4比0擊敗愉園，但4強對和富大埔要激戰至12碼階段才成功晉級。幸好球隊復賽表現尚算不俗，取得1勝1和不敗成績，上仗更以5比2大勝「快活谷」。主教練楊正光對球隊演出感滿意，尤其認為在進攻上能夠達到賽前部署：「球員不斷喺對方身後入滲，同埋積極進行前場壓迫，令球隊成功喺比賽初段爭取入球。」惟「光sir」表示球員在下半場的集中力則有待改善，導致失掉2球，強調必須要盡力踢至完場一刻。東方龍獅復賽後全勝，「光sir」讚賞對手踢法穩健，突擊時間恰到好處，並指出東方多名球員頂上功夫出眾，希望盡量避免被罰死球，以減少對方頭槌的威脅。陣容上，富力今仗有正選門將周煜辰刑滿復出，可惜後防杜度、翼鋒羅港威分別因不符合上陣資格以及受傷缺陣，對球隊有一定影響。

▪毋需登入，立即睇直播：