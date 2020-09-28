「李斯特小丑」攞頭彩　沙比追近亨特利紀錄

「李斯特小丑」沙比在歐洲桌球大師賽與「四眼哥」高特爭逐過山車般的冠軍戰，最終以9比8險勝成功今季攞頭彩，並且迎來10連冠追近「桌球皇帝」亨特利的紀錄。

歐洲大師賽是今季首項排名賽事，三屆世界冠軍沙比在決賽開局一度領先4比0，當以為在17局9勝制的冠軍戰上可以贏得輕鬆，對手39歲老將高特則發揮近期弗爆的潛力，更在第８局轟出全日一cue最高的131度，追至4比4平手，隨後雙方拉据，5平、6平、7平，以及去到8比8要打決勝局，高特在一個遠枱進攻失誤，讓沙比把握機會兼打出一cue72度，贏下奠定勝一局，以9比8奪冠，袋走冠軍獎金8萬英鎊，更豪取排名賽決賽的10連勝，僅次於亨德利的11連勝紀錄。

「很開心，我相信這是一場很精彩的決賽，由頭到尾我都很享受當中的過程，坦白講即使我今天落敗都不會有投訴。」這是沙比職業生涯累計的第18個排名賽錦標，追平了澳洲羅拔臣的紀錄。

這位37歲的李斯特城名將賽後直言今季目標：「我每個賽季都會給自己目標，其中一個就是可以重返世界第一，卓林普上季的出色表現，我知道要追趕他會有一定困難，但我會繼續爭取。」沙比在大師賽奪冠後，世界排名仍位列第4。

反觀，自言已到生涯黃昏期的高特，今個比賽發揮重現光彩，先後淘汰希堅斯及一哥卓林普，可謂雖敗猶榮，「今個比賽令我很欣慰，能夠與目前世界最好的球手比併，而且決賽以9比8負於一個出色的冠軍，今自己都收穫良多。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！