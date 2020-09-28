熱火6年後再闖總決賽　中秋節同湖人開戰

東岸決賽Game 6，熱火憑巴姆艾迪巴約轟入職業生涯新高32分，另加14籃板5助攻，以125比113擊敗塞爾特人，總場數4勝2負贏得東岸冠軍。今次是熱火自2014年之後首次晉級總決賽，將與湖人爭奪冠軍寶座，首回合將於香港時間10月1日中秋節早上上演。

熱火和塞爾特人過去5戰均鬥得解分難解，今場比分同樣膠著，上半場熱火僅領先62比60返回更衣室。塞爾特人第3節後段展開反擊，一段20比6的攻勢一度反超前6分。不過熱火後勁凌厲，由希路及巴姆艾迪巴約接連得分，重奪雙位數領先優勢，最終熱火以125比113淘汰塞爾特人，隊史第6次打進總冠軍賽。

熱火6人得分達雙位數，巴姆艾迪巴約32分、占美畢拿22分、希路在第4節攻入11分，全場交出19分7助攻。36歲的伊古達拿成為今戰奇兵，系列賽前5場的命中率平均只15.7%的他今場後備上陣5次起手全中，包括4球三分球，全場貢獻15分，正負值高達＋20，球隊贏得東岸冠軍後，他即將連續6季出戰總決賽。

今季熱火帶來不少驚喜，占美畢拿、新人希路、二月羅致的伊古達拿等令球隊戰鬥力顯著提升，而他們僅以東岸第5號種子身份闖進總決賽更是史上第3隊。第一支是1995年西岸6號種子火箭，最終他們贏得總冠軍；另一支則是1999年的東岸第8的紐約人，最後他們不敵馬刺得亞軍。

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