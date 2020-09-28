足總盃　巴西幫省兩粒　東方龍獅封王

東方龍獅及富力R＆F兩支球隊，分別為爭奪來屆「亞協盃」參賽資格及打破錦標荒，周一（28日）在假香港大球場舉行的「足總盃」決賽進行了一場激戰。入球雖少，但球賽頗呈高手過招味道，東方憑下半場基頓和艾華頓的入球，以2比0氣走富力，捧走今季「足總盃」殊榮。

兩軍賽前均對這項錦標虎視眈眈，富力R＆F渴望奪得創會以來首座獎盃，而東方龍獅亦希望奪冠以獲得代表香港出戰「亞協盃」的資格。開賽初段雙方踢法保守，11分鐘東方「森巴三寶」配合之下創造一次攻門機會，艾華頓傳中；辛祖二傳；盧卡斯攻門，惟未能威脅門將周煜辰。15分鐘，林柱機罰球送入禁區，亦未能考驗東方門神葉鴻輝。19分鐘，辛祖左路切入傳中，接應的迪高射高。2分鐘後二人再次合作，但迪高的近射竟被敵將門前擋走。29分鐘，伊高沙托尼遠距離罰球勁射，門將「阿輝」橫身撲出，兩軍半場互交白卷。

下半場甫展開，東方龍獅即成功破門，基頓接應黃威開出的角球衝頂破網，49分鐘東方先開紀錄。富力落後之下反擊，並換入林志堅增強火力，這個調動亦助富力扳回優勢。盧均宜64分鐘與迪布利「撞牆」後揪射，「阿輝」擋出不遠，基奧雲尼欲補中卻被敵衞及時解圍。69分鐘，迪布利施射疑擊中處於禁區的迪高手部，球證並無表示。75分鐘，東方趁對手後防空虛偷襲，艾華頓右路扣射，周煜辰僅僅托走皮球。然而3分鐘後，周煜辰再次面對艾華頓的射門就顯得束手無策，該位巴西射手把握古拿解圍失誤第一時間揪入，將比數改寫成2比0。

最終，東方龍獅憑2記入球在決賽勇挫富力R＆F，是繼2016年奪得「社區盃」後，再次嘗到冠軍滋味，成為今季「足總盃」王者之餘，兼率先獲得2021年度「亞協盃」入場券。

賽後，富力R＆F主將盧均宜受訪時指，球隊今仗上半場做到賽前部署，惟頻密賽程下球員下半場體能下降，影響戰況和發揮，他認為今場決賽與對手的分野在於體能。富力3日後便要重返聯賽之路硬撼傑志，即將倒戈的「均宜」稱今場敗仗或影響球員心態，無可奈何富力R＆F僅剩港超聯冠軍有機會爭逐，無論如何都要盡力應付。

至於富力R＆F主教練楊正光則稱，賽前僅得2天時間準備影響了球隊今場的部署：「戰術布置上有啲改變，打咗4-1-4-1，放棄咗少少進攻足球，好開心見到球員都好遵從指示做，但得咁短時間（準備）佢哋點樣抵擋到東方呢？」富力數日後即將要應付對傑志的聯賽硬仗，「光Sir」表示這數天會集中在心態上的調節多於實際訓練。

而東方龍獅總監兼主教練李志堅就認為，奪得「足總盃」冠軍是達成了球隊季前定下的其中一個目標，而聯賽則相對較被動，要視乎爭標對手的發揮，因此未來第二步會集中迎接數天後舉行的「高級組銀牌」決賽。「堅Sir」繼去年帶領和富大埔擊敗富力R＆F，勇奪聯賽冠軍後，再次成為富力剋星搶走「足總盃」錦標，他笑言：「冇特別諗我哋贏咗邊隊，我反而覺得如果又贏多個冠軍，我會開心啲。」