葉鴻輝：足總盃勝利獻給離世球迷

2019/20賽季「足總盃」周一（28日）終於落下帷幕，東方龍獅憑藉基頓及艾華頓兩位巴西兵的入球，以2比0氣走富力R&F捧盃，除了射入奠定勝局一球的艾華頓，賽後被賽會選為「足總盃」MVP（最有價值球員）之外，比賽中為球隊把守最後一關的葉鴻輝，亦交出神勇表現，賽後他就將這座「足總盃」，獻給一直支持東方龍獅的球迷。

東方龍獅今仗於前場派出盧卡斯、辛祖及艾華頓「巴西三寶」，三人全場連番衝擊富力R&F防線，其中左腳仔艾華頓於進攻右路，要面對方栢倫、林柱機等守將夾擊，依然能靠出色技術，多次為球隊製造進攻機會，更於78分鐘禁區內起左腳，射破富力R&F門將周煜辰把守的大門，這個亦是艾華頓8強對傑志，以及4強對香港飛馬取得士哥之後，今屆「足總盃」個人射入的第4球。這位森巴兵賽後接過MVP獎後，亦不忘感謝戰友們的幫助：「捧起足總盃同攞到MVP獎感覺好奇妙，最想多謝都係我嘅隊友，為咗呢場波，我哋一起艱苦訓練。」他笑言如果有可以，希望每次每場比賽都入到波。

東方龍獅最終能夠取勝，為球隊保住「清白身」的主力門將葉鴻輝亦功不可沒，他坦言球隊多年與獎盃無緣，今次能夠捧起「足總盃」特別意義：「因為太耐冇攞冠軍，重新攞番冠軍，係非常之開心。」因為防疫關係，今場「足總盃」對決要閉門進行，但無阻一班熱血的東方龍獅球迷，攀山涉水到眺望大球場附近半山，為球隊吶喊助威，葉鴻輝賽後亦代表球員感謝球迷支持：「我哋唔係冇觀眾，有一啲球迷喺山上支持我哋，我知道近呢幾日，有嗰東方球迷離開咗我哋，賽前自己都想有機會將獎盃送畀佢，最終都做到，希望佢喺另一個世界，都好好生活。」