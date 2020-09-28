將軍澳模擬東京！李慧詩實戰測試

以李慧詩為首的香港單車隊周一(28日)結束一連6日的測試賽，雖然疫情期間多項國際賽事停頓，但這個在將軍澳香港單車館進行的測試賽，以奧運日程為藍本，及配備正式賽事計時，教練沈金康期望比賽能給車手重拾比賽節奏，保持狀態迎戰未來。

港隊於9月23日至9月28日在香港單車館進行了多個項目的測試賽，安排均以奧運的日程為藍本及配備正式賽事的計時系統，一方面可給港隊的運動員有實戰的感受，亦提供機會予港隊運動員以比賽來替代恆常較沉悶的訓練課。

總教練沈金康亦希望值此賽事令運動員可重拾比賽的節奏及重新適應賽前各項須準備的工作，使差不多沒有參加比賽達半年之久的運動員可在競爭氣氛下得以操練及讓教練亦可檢視運動員目前的競賽水平，從而為恢復參與國際性賽事及來年的奧運會訂定更妥善的訓練計劃。

另一方面，測試賽事亦為香港隊內的教練員、科研及支援人員提供了一個實戰的機會讓相關工作人員及教練員可檢視支援的工作流程，避免因相隔一段時間沒有參與大型國際賽事而令支援的工作出現偏差。

總結過去數天的測試賽事，總教練沈金康認為在疫情期間所有的國際賽事被迫取消，運動員失去比賽的機會，間接令運動員的訓練安排及進度亦有所影響，在疫情稍作緩和的期間以正式賽事的規格去進行測試賽事實有利於港隊運動員準備恢復參加國際賽事，且對隊內的工作人員及教練員亦可值此作出工作的檢視，為來年的奧運會作出準備。 在此亦感謝隊內各工作人員、教練員、香港體育學院的支援及中國香港單車總會的協助令賽事得以成功進行。

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