英超爆發大戰！利物浦鬥阿仙奴等睇入球騷

今晚英超爆發Big 6大戰，上季盟主利物浦主場惡鬥阿仙奴。「紅軍」簽入堤亞高艾簡達拿同迪亞高祖達，強攻本錢大增；阿仙奴遇強愈強，以隊長奧巴美揚為首嘅突擊戰術堅銳利，況且近年聯賽碰頭例演入球騷，一隊主攻一隊打反擊，2.5球大盤熱得有理！

（Now 621及611周二凌晨3時直播）

雙方首兩輪同樣贏晒，利物浦上季一搔30年之癢重奪頂級聯賽冠軍，主場更打出18勝1和無敵戰績，不過進攻過於倚賴「埃及文明」，同阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣嘅雙閘齊飛，逐漸畀人摸清路數，主帥高普自強不息，早前簽入艾簡達拿及迪亞高祖達，前者上輪作客車路士，易邊後後備入替作處子登場，即做出75次成功傳球，打破半場最多成功傳送次數紀錄，有呢位大腦做指揮，一班箭頭可減少返後組織，節省體力專心攻門。

阿迪達「引蛇出洞」抗強敵

「兵工廠」喺少帥阿迪達悉心改造下，遇強必定先做好防守，故意縮後引敵人谷前再施以快速反擊，由於奧巴美揚及新加盟嘅韋利安等前鋒，同屬「屈速」之人，難怪之前4鬥Big 6球隊，法定時間取得3勝1和，包括上屆英足盃4強、決賽勇挫曼城及車路士，加埋季前憑互射12碼擊敗利物浦捧走社區盾，可見呢招「引蛇出洞」極為奏效。兩軍上周中英聯盃均派副選輕鬆贏波晉級，反映後備兵源同具質素，今場萬一先落後，都有變招本錢。

事實上兩隊近年交鋒，經常出現經典入球騷，包括2018/19年球季首循環利物浦主場大勝5比1，以及上屆英聯盃打和5比5，就算單計近9次聯賽交手，都有8次開3球或以上，今場2.5球大盤咪走寶。