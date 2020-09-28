費南迪斯又達標　曼聯笑住畀500萬歐元

擊敗白禮頓後，葡萄牙中場波基斯費南迪斯為曼聯上陣達到25場，觸發合約中嘅浮動條款，曼聯要向「波費」前球會士砵亭支付500萬歐元(約4500萬港元)，連同上季尾取得歐聯資格已支付300萬歐元，「波費」嘅交易價已由5500萬歐元上升到6300萬歐元。

今年初曼聯簽入「波費」嘅轉會費起標價係5500萬歐元，另加1500萬歐元浮動條款，曼聯自從獲得「波費」後，戰績直線上升，由原本爭奪歐聯席位機渺茫，到最後取得英超季軍，今季得以重返歐聯，亦觸動浮動條款，先向士砵亭支付300萬歐元。

上仗英超曼聯險勝白禮頓3比2，「波費」為球隊射入絕殺12碼，為曼聯上陣亦達到25場，曼聯要再向士砵亭支付500萬歐元。在這25場賽事，曼聯取得15勝7和3負，「波費」射入13球，曼聯呢筆收購可謂超值。

「波費」交易總額最高接近8000萬歐元，仲有大約1500萬歐元浮動條款有待激活，係同英超、歐聯，以及球員個人榮譽相連，曼聯當然希望「波費」繼續激活條款，畀多啲錢，因為咁代表球隊將有更大收穫。