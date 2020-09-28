16歲新星爆冷挫英國一姐　因阿爸一句話

受到疫情影響而推遲的法網，終於開打，16歲的美國新星歌莉嘉芙迎來生涯首場法網正賽，面對9號種子兼去屆四強的英國一姐康達，爆冷以直落兩盤6比3闖關，她賽後直言因為爸爸的一句話，令她打得更有信心。

「他的夢想是成一個NBA球員，但已經難以實現，他告訴我：『你是活在夢想當中，不是每一個人都可以做到，在球場上就盡情享受吧！』這的確令我改變了落場嘅觀點。」歌莉嘉芙坦言出場時非常緊張，但慢慢冷靜下來，只集中想着這樣比賽，盡量發揮自己水準；結果她花了1小時41分鐘，收穫職業生涯第四次戰勝世界TOP20的成果。

這位網壇新星去年在外圍賽無緣躋身正賽，曾當場淚流滿面，但在2018年、年僅14歲的她與好友兼拍檔曾贏得女雙青少年組冠軍；而今屆法網正賽共有11位青年球手，而歌莉嘉芙是年齡最小的一位。

不過，歌莉嘉芙於上屆溫布頓已經一鳴驚人，當時15歲的她由外圍賽殺入正賽第四圈，而今年澳網同樣闖入最後16強。

球壇後浪推前浪當然值得欣喜，但老將受傷患困擾、狀態低迷又是否要盲目堅持？曾一度有退役念頭的英國名將梅萊，今屆法網獲賽會給予外咭出戰，但最終不敵瑞士的華連加遭遇一輪游。

名宿韋蘭特更直接批評這位英國球星「搶」去了年青人的參賽機會，行為自私。「我真的不明白梅萊，真是很想聽到他解釋，他為什麼會在法網網我們一種會王者歸來的錯覺；我實在有點失望....我認為梅萊要停下來再想想，他有權從年輕球員裡搶佔外咭嗎？」韋蘭特強調很支持梅萊的努力，但他不希望梅萊跟自己當年一樣犯同一個錯誤：「我第一次退役是26歲，然後28歲回來，一直打到32歲，我覺得不應該搶佔那些比我年輕又有動力的球員機會，這是我生涯犯下的一個錯誤。」梅萊對於前輩的批評作了簡單的回應，在社交平台上表示「Love this」(喜愛這個)。

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