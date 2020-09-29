利物浦復仇成功！反勝阿仙奴

周二(29日)凌晨英超大戰，利物浦主場落後1球情況之下，憑沙迪奧文尼、安德魯羅拔臣及新兵迪亞高祖達各入1球，以3比1反勝阿仙奴，報番上季英超及今季社區盾連續2次不敵兵工廠之仇。

開波25分鐘，阿仙奴打反擊，利物浦左後衞安德魯羅拔臣解圍嚴重失誤，變成「助攻」畀拿卡錫迪射入。不過，僅過3分鐘利物浦就扳平，穆罕默德沙拿右路突破殺入禁區，再扣入中路起腳，雖然被門將賓特尼奴撲到，但皮球仍然飛向龍門方向，迪奧文尼加多1腳射入空門。

事實上，利物浦今場佔盡上風，控率達64%，所以好快就反超前，阿歷山大阿諾特右路傳中，安德魯羅拔臣心口控定射入，將功補過，為紅軍上半場領先2比1。

下半場初段阿仙奴曾經有扳平好機會，但拿卡錫迪2次射門都被利物浦門將艾利臣比加救出。踢到88分鐘，後備上陣嘅迪亞高祖達把握對手解圍不遠，無人看管之下射成3比1，亦係呢位23歲葡萄牙國腳加盟利物浦之後首個入球。

利物浦將於周五(10月2日)凌晨英聯盃再次喺主場同阿仙奴交鋒，今場贏波先聲奪人。另外，利物浦贏波之後，同李斯特城、愛華頓成為今季英超僅有3支3戰全勝嘅球隊。