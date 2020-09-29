【人物誌】紅軍新兵一戰成就媲美沙拿文尼

利物浦領隊高普有眼光，今夏收購又執到好嘢，以4,100萬鎊轉會費由狼隊來投嘅翼鋒迪亞高祖達，喺周二(29日)凌晨首次為紅軍踢英超比賽，僅上陣8分鐘就入波，成為球隊史上第13位英超處子戰入波嘅球員。

紅軍之前2位英超處子戰建功球員，正係兩大神鋒穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，令人對呢位23歲葡萄牙國腳嘅未來充滿期待。

迪亞高祖達早前英聯盃後備上陣，雖然冇乜建樹，但今場英超表現脫胎換骨，佢80分鐘入替沙迪奧文尼，好快就有2次射門，雖然無功而還，但踢到88分鐘，佢把握阿仙奴中堅大衞雷斯頭槌解圍不遠，喺禁區頂心口一控，凌空抽射入網，非常精彩，阿仙奴門將賓特尼奴反應唔切，得個望字。

賽後迪亞高祖達話：「好高興可以為球隊鎖定勝局，落到場就必須相信自己入到波，好幸運我今場做到，第1個入球總係最難，最緊要係不斷進步，我已經取得第1球，希望之後會有更多入球。」

迪亞高祖達過去2季英超合共為狼隊射入16個英超入球，唔算特別多，但加盟利物浦踢第1場英超就建功，證明高普簽佢非常正確，嚟緊可以放心採用輪換制，畀呢位葡萄牙國腳更多上陣機會，唔使踢殘穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，有利紅軍多線作戰。