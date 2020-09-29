OMG！兩個「二打六」打出法網歷史

法網剛剛開打即創歷史，法國球手慕迪與意大利的外圍賽出線者吉斯甸奴在男單次圈打到天昏地暗，激戰6小時零5分鐘寫下法網史上爭逐第二長時間的紀錄，讓疫情下的法網迎來一個正能量的話題。

兩位球員今仗合共取459得分，雖然有主場之利的慕迪獲取242個得分，但世界排名157位的吉斯甸奴最終以0比6、7比6(9比7)、7比6(7比3)、2比6及18比16，在其生涯首個大滿貫正賽成功闖關。雙方爭持了6粒鐘，單是最後的決勝盤進行了180分鐘(3小時)，而其比分18比16亦寫下法網史的新紀錄；打破了辛多路與基文迪所創的第五盤16比14的舊紀錄，而當時一戰雙方爭逐了6小時33分鐘，成為法網史上鬥得最長時間的比賽。

吉斯甸奴贏得奠定勝一分之後，即以「大字型」躺在紅土上，「終於都結束，真是非常進取，相信大家都唔想輸，所以不容許犯錯，我哋都打出非常出色嘅網球。」這一場超級馬拉松賽事，是網球史上第8長時間的比賽。

這場「長命戰」令吉斯甸奴寫入史冊之餘，亦讓他可袋走至少84000歐元，這個數目已比起他去年的比賽累計收入還要多。下一仗將會面對12號種子的施瓦茲曼。

至於爭取法網第13貫的「泥地王」拿度在其首戰則以直落三盤6比4、6比4、6比2輕取白羅斯的格拉西莫夫，但俄羅斯名將麥維迪夫則意外出局，以4比6、6比7、6比2、1比6不敵富蘇域斯，緣盡今屆法網。

女單首圈，持外卡參賽的加拿大名將寶釵直落兩盤6比4、6比4淘汰俄羅斯的嘉蓮絲卡雅，收穫2019年澳網後首場大滿貫勝仗，成功擺脫大滿貫「一輪遊」噩夢。前法網冠軍麥古露莎苦戰3小時01分終以7比5、4比6比8比6險勝斯洛文尼亞的薛丹絲卡，為頭兩日女單賽時間最長的一場。另外，23項大滿貫得主S威廉絲同樣表現慢熱，面對韓裔美籍同胞 Kristie Ahn，首盤鬥到「搶七」贏7比6(2)後才及時「回魂」，最後細威再贏一盤6比0晉級。

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