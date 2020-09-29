摩連奴轟賽程太荒謬　焗放棄英聯盃

熱刺陷入「地獄賽程」，將於周三(30日)凌晨英聯盃主場對車路士，跟住48小時之後又要出戰歐霸盃鬥海法馬卡比，再過2日將於英超對曼聯，熱刺領隊摩連奴斥賽程太荒謬，唔排除放棄英聯盃。

摩連奴話：「我哋都想全力踢好英聯盃賽事，但我認為唔可以咁做，我哋仲有1場歐霸盃要踢，雖然歐霸盃收入唔及歐聯多，但對於我哋呢種球會而言，呢筆收入非常重要。所以周四(當地時間)呢場歐霸盃比英聯盃重要好多，英格蘭足球聯盟嘅賽程安排，並冇為我哋製造煩惱，因為佢哋已經幫我哋作出決定。」言下之意，摩連奴指英格蘭足球聯盟逼熱刺放棄英聯盃。

因此，預料熱刺今場肯定會出大量二線兵，包括赫特、艾達韋列特、尼當比利都會正選上陣，利古朗亦有機會處子登場。

車路士亦會派副選及新球員上陣，包括新加盟嘅門將艾度亞文迪、芝維爾，中場巴克里及赫臣奧杜爾，再加埋老將基奧特，呢班戰將平均實力比熱刺更好。

以波論波應該係車仔高啲，再加上佢哋近4次對熱刺贏晒，估計車路士可以90分鐘內就搞掂，客W咪走寶。