下個月出發世界盃　杜凱琹打男隊谷體能

經過幾個月停戰之後，乒乓即將復賽，國際乒聯已公布11月連戰三個世界級賽事，香港「一哥」黃鎮廷及「一姐」杜凱琹被獲邀請爭逐，而隨着體院解封，「港乒擂台賽」下月回歸，正好讓港將征戰國際前試煉。

國際乒聯在官網公布11月三個世界大賽包括男、女子世界盃及年終賽的參賽陣容，黃鎮廷及杜凱琹都榜上有名，並將於10月20日左右出發，他們會先赴上海隔離14日，再到威海出戰世界盃，而杜凱琹跟住會到鄭州爭逐國際乒聯總決賽，最後會在11月底到澳門參加新推出的世界乒乓球職業大聯盟賽事。

早前由於第三波疫情爆發而停賽的「港乒擂台賽」，相隔3個月後正式回歸，第二站已定於10月9至11日於體院復賽，跟第一站一樣分別有男、女子組賽事，並設10萬獎金，由於男乒老將江天一因傷未能參賽，其位置就由「一姐」杜凱琹代替，調入男隊爭逐。

港乒總教練陳江華坦言這個比賽正好讓即將要打國際賽的隊員作熱身：「其實大家練習已久，各類形式如打籃球、踢足球都試過，球員很渴望去比賽，而杜凱琹過去在隊內賽都有試過跟男隊練習，但以比賽形式今次實屬首次；而比賽後一個星期就出發(世界盃)，還可以檢討一下。」

對於黃鎮廷及杜凱琹即將參戰幾個世界級賽事，「華哥」直言對兩位球員不設目標，「對他們不會有任何壓力，畢竟奧運已經入圍，而近半年都保持着練習，就當是給自己一個小測試。」乒乓世界盃是根據世界排名及洲際冠軍才可參賽，意味着世界最頂尖的球員都會出戰。

已有超過半年未有參加國際賽的杜凱琹表示期待，「11月有世界盃，所以今次擂台賽會備戰得仔細點，希望賽前可以調整到競技的狀態。我們已經練了很長時間，希望可以取得突破。」

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