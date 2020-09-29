曼聯三寶被清洗　全部送去意甲

曼聯在斟介翼鋒及中堅之際，另一邊廂亦喺度努力兜售陣中邊緣球員，其中基斯史摩寧、達洛治及安達斯彭利拿嘅「曼聯三寶」大有機會被送晒去意甲，當中史摩寧買斷畀羅馬，達洛治去AC米蘭，彭利拿去拉素。

意大利傳媒報道，已被外借去羅馬一季嘅基斯史摩寧，由於轉會費未談攏而遭羅馬退貨，暫時送返曼聯，不過蘇斯克查唔會再用呢位31歲中堅，而且曼聯同羅馬之間嘅轉會費其實相差好少，羅馬願出1200萬歐元，曼聯堅持收1800萬歐元，相差600萬歐元，報道指羅馬近日重啟轉會談判，相信好快有結果。

安達斯彭利拿轉投拉素，據報將於數日內官宣，拉素已證實該24歲巴西中場即將加盟，協議中拉素先借用一季，包含2700萬歐元買斷條款，球員人工支出由雙方共同承擔，拉素是否買斷將視乎其表現。

21歲葡萄牙後衞達洛治則被AC米蘭相中，將提出借用，連同買斷條款，不過曼聯希望將球員出售，AC米蘭仍在考慮中，至於轉會費仍在商討，據估計達洛治身價約為1200萬歐元。