足總周年大會　理文等5會成有表決權會員

香港足球總會周二（29日）於奧運大樓召開2020周年大會，會上通過多項議程，包括接納車路士足球學校（香港）、凱景體育會、理文足球會、龍門體育會及和富社企5間球會，成為足總有表決權會員的申請，會上亦有球會代表就本地足球發展，及應對新冠肺炎疫情等議題向足總質詢。

原定於3月舉行的周年大會，因疫情關係延期至今，並於限期9月30日前成功舉行，為配合防疫，大會未有如以往邀請傳媒出席。會上處理5間球會申請成為足總有表決權會員的動議，期間有與會人士質疑，提出申請的球會未能提供足夠資料供大會成員審視，另外會上亦有聲音認為有提出申請的球會屬「一人球會」。但最終大會仍投票通過，讓車路士足球學校（香港）、凱景體育會、理文足球會、龍門體育會及和富社企成為有表決權會員。

足總主席貝鈞奇會後就審核5間球會的申請作出回應，認為審核關鍵在於有關球會有否參與足總所舉辦的聯賽：「我哋無任歡迎新球會加入，佢有參加比賽，對足球有貢獻，我哋就畀佢（申請成為有表決權會員）。」他補充，由於富力R＆F於去年9月的大會被否決其成為有表決權會員的申請，即使他們今年亦有意再提交申請，卻被秘書處勸退，因此今年度無緣再上議程，但貝主席重申會籍有表決權與否，對富力R＆F代表香港出戰來季亞洲賽的資格沒有影響。

會上不少球會代表發言，其中晉峰代表就擔心因疫情關係，減慢入境處處理外援簽證的效率，新外援來港後更要面臨14日隔離期，有可能對球隊備戰下季港超造成影響，貝鈞奇表示會於10月7日的港超聯會議，與9支參賽球隊商討相關事宜，其中一個選項為推遲原定為24日的新季開鑼日。