朗奴高文終於領教到　邊個係巴塞遲到大王

朗奴高文入主巴塞隆拿後，第一件事係就係踢走蘇亞雷斯，而佢今季陣容就預留位置畀法國天才奧士文尼迪比利，準備重用佢，但佢可能唔知，呢位法國前鋒有另一個「朵」，就係「遲到大王」！呢個周一(28日)，朗奴高文終於明白，遲到大王唔係流㗎！

西班牙傳媒報道，巴塞踢畢周日賽事之後，由於周中有西甲快車，球隊周一如常操練，而近期復出嘅迪比利就固態復萌，遲到15分鐘，傳媒仲見佢不但遲到，仲喺自己車廂內玩手機，相當遊閒。

其實喺巴塞球員手機群組中，隊友不時提醒迪比利唔好遲到，但都係冇用，遲到係一種慣性，遲開就遲冇得改，喺華爾維迪執教年代，迪比利試過通宵打機，第日瞓到唔知醒，球隊收操佢先到場。

後來史坦恩上任，迪比利當時長期養傷，所以史坦恩仲未領教過迪比利嘅遲到威力，依家朗奴高文上任，迪比利對住新教練，依然故我繼續遲到，你真係吹佢唔脹喎。

據《每日體育報》報道，迪比利今次遲到，唔會受到巴塞處罰，事關原來球會有規定，要喺每月遲到超過2次，遲到時間超過20分鐘，先會受罰，迪比利今次只係遲到15分鐘，冇事喎。