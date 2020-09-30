熱刺12碼贏車路士　廁所當選MVP？

周三(30日)凌晨英聯盃16強重頭戲，熱刺主場法定時間內1比1逼和車路士，並喺互射12碼階段射贏5比4晉級8強。呢場比賽尾段上演離奇一幕，熱刺守將艾歷迪亞喺落後情況下，突然離場衝去廁所「放水」，領隊摩連奴亦緊張到追入廁所催促佢盡快返球場，結果熱刺真係完場前追和兼晉級，艾歷迪亞賽後亦將MVP獎座獻畀個廁所！

雖然面臨「6日3戰」嘅第2場賽事，熱刺今場除將哈利卡尼放後備之外，其餘主力都有上陣，不過19分鐘就有新加盟嘅左閘利古朗犯錯，被車路士前鋒迪姆華拿入波。熱刺去到70分鐘換入哈利卡尼博殺，不過幾分鐘後艾歷迪亞突然一支箭咁跑離球場，令球隊只得10人應戰，車路士把握機會埋門幾乎入多球，摩連奴見狀亦跟住衝入球員通道大叫，場面相當滑稽。

艾歷迪亞幾分鐘後重返球場，熱刺亦加強壓逼力度，終於喺84分鐘由拉美拿接應利古朗傳中追成平手。互射12碼階段，「鬆晒」嘅艾歷迪亞為熱刺射入第1球，熱刺5名球員亦悉數射入，但為車路士操刀第5球嘅美臣蒙特就告宴客，令熱刺得以躋身8強。

當選今場MVP嘅艾歷迪亞賽後表示：「(對於突然去廁所)摩連奴唔開心，但係我都冇辦法，呢個係自然生理需要，好彩車路士呢段時間冇入波。」至於摩連奴就話：「我知艾歷迪亞要去廁所，我跟埋去係要畀壓力佢，等佢快啲出番嚟。」艾歷迪亞之後仲喺社交網貼相，將佢個MVP獎座放喺廁塔上面，話呢個廁塔先係真正MVP。