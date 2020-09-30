順應民意！英超新指引　手球「從寬」處理

英超今季用新手球條例，令因手球而出現嘅12碼數量激增，同時引發大量批評聲音，不過據英國《太陽報》報道，英超球證委員會主席萊利向國際足協理事會(IFAB)請示後，成功爭取即時為手球條例加入指引，球證有權「從寬」處理每次手球事件，包括考慮犯手球者可以作出反應嘅時間同距離，新指引會即時生效。

英超首3輪賽事已經出現6個因手球而判罰嘅12碼，喺新指引下，當中有3個將唔會出現，包括曼聯中堅域陀連迪路夫對水晶宮嘅12碼(見表)，不過最受爭議嘅一個，熱刺守將艾歷迪亞對紐卡素嘅手球，新指下亦會維持12碼判罰。

【今季6個「手球12碼」翻案】

利物浦4:3列斯聯

犯規者：羅賓高治(列斯聯)

案情：列斯聯中堅羅賓高治右手阻擋穆罕默德沙拿射門。

新判決：維持原判！羅賓高治右手舉高屬不自然位置。

曼聯1:3水晶宮

犯規者：域陀連迪路夫(曼聯)

案情：佐敦阿休射門省中域陀連迪路夫手部。

新判決：推翻！域陀連迪路夫隻手處於跑動中自然位置。

修咸頓2:5熱刺

犯規者：馬特杜靴迪(熱刺)

案情：哈利雲克斯攔截令個波省向隊友馬特杜靴迪手部。

新判決：推翻！近距離改變方向令馬特杜靴迪冇時間避開。

白禮頓2:3曼聯

犯規者：馬奧比(白禮頓)

案情：馬奧比右手擋出哈利馬古尼頭槌攻門。

新判決：維持原判！馬奧比隻手舉高過膊頭水平。

水晶宮1:2愛華頓

犯規者：祖爾禾特(水晶宮)

案情：盧卡斯迪治尼頭槌頂向祖爾禾特手部。

新判決：推翻！祖爾禾特冇足夠時間避開，而且手處於自然位置。

熱刺1:1紐卡素

犯規者：艾歷迪亞(熱刺)

案情：艾歷迪亞同安祖卡路爾爭頂，爭輸後手部觸球。

新判決：維持原判！艾歷迪亞手舉高過膊頭，睇唔到同冇意識都唔會考慮。