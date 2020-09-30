港超聯　冠忠南區愉園砌盡冇保留

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今日下午3時於將軍澳運動場上演港超聯榜下游大戰，由冠忠南區面對愉園。冠忠南區失落「菁英盃」後，勢要反彈。今仗以強陣出擊，隊長繼續是積施利，門將方面由「老大哥」謝德謙把關，由於川瀨浩太需要停賽，防守重任落在比圖以及列文身上，另外許宏鋒、陳港斌同樣復任正選，至於進攻主力佐佐木周、史提芬和夏志明亦會正選披甲。

至於愉園上仗面對富力R＆F可謂雖敗猶榮，更加攻入復賽後首個入球，球隊士氣大振。愉園今場亦作出輪換，門將起用鍾偉豪，3中堅由隊長盧斯安奴夥拍張俊軒以及黃浩然，中場繼續起用小將黃智康、林樂賢，前線進攻將會依賴簡嘉亨、朱偉鈞。值得一提，上仗攻入一記世界波的小將伍家揚亦正選上陣。

冠忠南區

29謝德謙 GK

6列文

7史提芬

8劉浩霖

11佐佐木周

12許宏鋒

13陳廣豪

14夏志明

18積施利 C

20比圖

34陳港斌

後備：

1蔡子濤 GK

16陳肇鈞

21叢振洪

22鄭進泓

26陳凱柏

30黃獻中

愉園

1.鐘偉豪 GK

2.張俊軒

6.盧斯安奴 C

9.黃智康

11.潘沛軒

13.林樂賢

15.黃浩然

18.林毅東

27.伍家揚

28.朱偉鈞

30.簡嘉亨

後備

17.屠俊翹 GK

3.翁煦濤

5.葉卓文

16.黎培基

23.蕭志豪

26.袁世傑

38.莫漢睿

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（30日）下午於將軍澳運動場上演獨腳戲，冠忠南區及愉園兩支復賽積分榜下游分子將為3分爭崩頭。剛於「菁英盃」決賽經歷惡戰的冠忠南區，今仗有佐佐木周及史提芬彭利拿兩位主力外援重返大軍，戰力隨時升級。「快活谷」上仗用實際表現證明球隊有足夠進攻火力，今仗有本錢與冠忠南區叫板。（on.cc東網周三下午3時直播）

冠忠南區上仗於「菁英盃」決賽，最終以1比3不敵傑志，儘管與獎盃失之交臂，但主教練列文依然對球隊表現有正面評價，尤其覺得小將們應該為自己的表現感到自豪。新加盟的佐佐木周及史提芬彭利拿兩位主力外援，上仗「菁英盃」決賽因不符合上陣資格，只能於看台作壁上觀，變相有更多時間休息，今場聯賽兩位猛將「叉足電」重返大軍，對主教練列文而言絕對是好消息：「佢哋兩嗰都好勤力，好識得團體合作，為本地球員樹立好榜樣。」是役面對愉園，將會是冠忠南區搶分好機會，教練貝可泓深信球隊有足夠爭勝心面對挑戰：「未來幾場比賽都會盡力爭勝，尤其今場比賽對愉園，我哋目標一定係全取3分，唔會有任何保留。」

愉園上仗聯賽雖以2比5不敵富力R＆F，復賽後2連敗，但下半場成功斬獲2球，對於這支全季暫時只取得5個入球，以年輕球員為骨幹的發展中球隊，絕對是一大鼓舞。主教練鮑家耀不忘大讚球隊，認為球員在壓力較少下，建立了季初欠缺的信心及狀態，惟球隊仍有一定改善空間。愉園暫時排在榜尾，防守漏洞成關鍵，上場對富力更失去5球，「鮑Sir」亦洞識此問題：「主要都係因為缺乏集中力，同埋防守上嘅判斷、應對動作做得唔好，始終年輕球員實戰經驗淺，希望佢哋可以慢慢了解同實踐。」

「快活谷」小將伍家揚上仗以一記世界波，作為職業生涯首個入球，「鮑Sir」亦表示會繼續把這名「千禧後」新星，放在球隊常規名單之中，今場有望繼續爭取上陣時間。愉園較對手冠忠南區多出2日休息時間，但「鮑Sir」坦言賽程緊密對所有球隊皆有影響，不認為有很大優勢。話雖如此，但以逸待勞的愉園目前士氣高昂，今仗有力為球迷製造驚喜，爭取球季第1分！

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